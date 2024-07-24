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泰國選出新一屆上議院議長
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2024-07-24 19:12:54
中評社北京7月24日電／據新華社報導，泰國新一屆上議院200名議員23日舉行首次會議。經投票選舉，蒙坤·素拉沙乍以159票的壓倒性優勢擊敗兩名競爭對手，當選泰國第13屆上議院議長。
根據泰國憲法，上議院議長擔任國會副主席。本次會議還選舉產生兩名上議院副議長，三人須由泰國國王批准後獲得正式任命。
蒙坤現年71歲，曾擔任泰國內政部地方行政廳廳長、武裡南府府尹等職。
泰國於6月26日舉行上議院選舉，從20個不同職業領域和社會團體中選出200名上議院議員。上議院議員任期5年。
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