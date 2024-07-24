丁薛祥同俄羅斯副總理諾瓦克舉行會談

中評社北京7月24日電／丁薛祥同俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第二十一次會議

來源：新華社



7月23日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在莫斯科同俄羅斯副總理諾瓦克舉行會談，共同主持中俄能源合作委員會第二十一次會議。



丁薛祥表示，在習近平主席和普京總統戰略引領和親切關懷下，中俄能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局。中俄能源合作委員會第二十次會議以來，兩國能源合作保持良好發展態勢，取得一系列新成果。中方願同俄方一道，認真落實兩國元首的重要共識，高水平建設能源合作夥伴關係，更好造福兩國和兩國人民。



丁薛祥就推動中俄能源合作高質量發展提出四點建議。一是深化上中下游一體化合作，夯實能源合作可持續發展的基礎。二是優化能源合作政策環境，為能源重大項目建設和運營創造良好條件。三是積極拓展能源合作新空間，加強可再生能源和能源技術創新等領域合作，推進能源綠色低碳轉型。四是加強全球能源治理戰略協作，為世界能源市場長期健康穩定可持續發展作出更大貢獻。



諾瓦克表示，俄中能源合作近年持續推進，取得顯著成效，充分體現了兩國相互尊重、平等相待、高度互信。俄方願同中方共同努力，充分發揮俄中能源合作委員會平台和協調作用，落實兩國元首重要共識，在更深層次、更廣領域擴大能源合作，助力俄中新時代全面戰略協作夥伴關係發展。



會議期間，雙方共同梳理了兩國石油、天然氣、煤炭、核能、可再生能源等領域合作進展情況，就下一步合作規劃深入交換意見，達成廣泛共識。



會後，丁薛祥和諾瓦克共同簽署了會議紀要。