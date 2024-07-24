藏北岩畫考古有新發現

中評社北京7月24日電／據光明日報報導，青藏高原分布著青海湖、色林錯、納木錯等著名的高原湖泊和冰川、河流，它們既是高原生態保護的重點，也是孕育青藏高原古代文明的搖籃。尤其是位於西藏拉薩當雄縣和那曲市班戈縣之間的“天湖”納木錯，湖區及其周邊遺存大量遠古人類製作的絢麗岩畫。這些岩畫承載著輝煌歷史、燦爛文化、厚重故事，堪稱史前藝術寶庫。



近日，蘭州財經大學副教授龐穎、河北師範大學教授湯惠生、西藏大學教授李永憲的研究成果《藏北環納木錯湖區岩畫遺存的時代分析》在《西藏大學學報（社會科學版）》2024年第2期發表。該論文認為，納木錯等藏北內陸湖泊地區琢刻、塗繪兩種技術製作的岩畫，其時代是基本平行共存的，該區域大量岩畫製作於距今2000年前後至7至9世紀，測年數據還顯示，其中塗繪岩畫的製作可能早到距今2200年或更早。



《藏北環納木錯湖區岩畫遺存的時代分析》是2021年“環納木錯湖泊區科學考察隊”對西藏納木錯及藏北高海拔湖區岩畫考古調查的年代學研究報告。2021年8月，長期從事青藏高原考古研究的專家組成科考隊，對納木錯環湖地區及藏北高原的洞穴塗繪岩畫和曠野琢刻岩畫進行了全面系統調查。首次對西藏第二大湖納木錯環湖地區及藏北高原的古代岩畫、古遺址、古墓葬及地質地理環境，以“四位一體”的角度展開綜合考察，包括首次對西藏岩畫進行科學測年。