“印記北京中軸線”篆刻作品展開幕

現場展出的篆刻作品。（主辦方供圖） 中評社北京7月24日電／據海外網報導，“印記北京中軸線——大眾篆刻作品展”7月19日在北京中華世紀壇藝術館開幕。展覽展出300多枚大眾篆刻作品，均由專業篆刻工作者、大中小學師生、企業員工和科研單位職工創意設計和製作，在繼承傳統的基礎上，採用新字體、新材料、新工藝和新造型，用篆刻藝術講述北京中軸線故事，助力北京老城保護。



本次展覽以“印記北京中軸線”為主題，分為序篇、遺產中軸、文脈中軸、活力中軸4個部分，通過篆刻藝術生動展現了北京老城從永定門到鐘鼓樓15個核心遺產景觀，體現出北京中軸線的建築布局、空間形態和歷史文化價值。其中，內嵌芯片的“印記北京中軸線”主題智能印章首次亮相中華世紀壇，體現了文化傳承與科技創新的融合。現場工作人員介紹，觀眾打開手機NFC功能，將手機貼近這枚印章兩側的芯片處，即可在手機上瀏覽此次展覽的內容。



此次參展印章印材除石頭外，還包括新型陶瓷、SLA光敏樹脂、玻璃纖維、復合微孔准直玻璃、玻璃微珠等多種科技印材，此外，電腦設計、機器刻制、3D打印、彩色噴繪等現代制印方法也運用其中。

中國藝術研究院篆刻院名譽院長駱芃芃表示，北京中軸線是老北京城的核心區域，是北京一部活態的歷史文化標本。本次參展的篆刻作品既傳承傳統技藝，也具有時代精神，體現了對中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展。