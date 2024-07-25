專家答中評：中日韓關係需要新的戰略設計

中評社北京7月25日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）近幾年來，韓日兩國在價值觀和意識形態上逐漸靠向美國，中日、中韓之間的國民感情逐漸惡化，網絡上的口水戰也愈發嚴重，對國家間的關係也帶來嚴重負面影響。談到應該如何應對這個現象，日前參與由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆雙C論壇的多位學者都表達了他們的觀點。



中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生表示，一方面，中國要和韓日的有識之士談，而不能讓他們去帶相反的節奏。另一方面，從國內的角度來講，我們需要做好自己的事。實際上，價值觀分歧歸根結底是看誰更有吸引力。中國做了很多事，要更加自信，要多請韓日國家的人到中國來看一看。



對此，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，現在中日韓關係的發展經過後冷戰時代，正處在一個關鍵的歷史轉捩點。不僅是美國的對華政策變了，最重要的是，中日韓社會經濟交往也進入一個轉折期，正在出現歷史性的新變化。其中，非常重要影響中日韓關係變化的重大變數就是各自民意的看法表達，韓國現在對中國的看法非常消極的民意比例將近90%，和日本在同一水準線上，這是不能想像的。“我們都知道，北美、歐洲和東亞三足鼎立，共同構成全球經濟的重心地區。當這個地區成為科技、財富、權力競爭中心的時候，這個地區一定成為大國競爭最激烈的地區。所以，東亞未來到底是歐洲化還是能夠闖出一條新路，存在了很大的不確定性。我個人認為，對中日韓關係一定要有新的戰略設計，要有新的戰略憂慮。”

