福建平潭：“影視打卡”帶火海島游

中評社北京7月24日電／據海外網報導，陽光正好，海風輕柔。遠處海水澄澈、天空蔚藍，眼前石厝古朴、煙火升騰，位於福建省平潭綜合實驗區海壇片區官姜村的小隱小院海景餐廳內人氣正旺，不少客人在享用美食、拍攝自然風景之餘，也在這間富有海島漁村特色的餐廳合影留念。



“今年暑期，餐廳的客流量比去年增長了不少，人氣明顯提升，有許多遊客因為電視劇里的場景慕名而來。”餐廳負責人林凱芳介紹，得益於微短劇《那個重逢的夜晚》劇迷的關注，包括餐廳在內的多個劇中場景成為年輕人來平潭打卡的熱門地點。



《那個重逢的夜晚》講述了在小鎮里長大的男女主角在各自人生低谷時意外相逢，雙向奔赴、共同成長的故事。該劇入選國家廣電總局“跟著微短劇去旅行”創作計劃第二批推薦目錄，自今年4月上線以來，全網累計播放量突破2.3億。



“沙灘、大海、藍天、小島，劇中反復出現的平潭美景，是點睛之筆，我被種草了這個寶藏地。”“劇里的平潭真的很美，海邊、騎行、落日都很美好。”“看完劇專門去了趟平潭，幸運地趕上了‘藍眼淚’。”……劇中一個個鏡頭跟隨著主人公的視角，展現了海島的自然風光以及美好的風土人情。觀眾們在為劇情感動的同時，也被取景地平潭的迤邐景致所吸引。



據統計，今年6月，平潭接待國內遊客95.24萬人次，同比增長13.4%，實現國內旅遊收入9.06億元，同比增長37.4%。