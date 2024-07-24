民間文藝要向生活更深處扎根

中評社北京7月24日電／據光明日報報導，大家熟悉我，知道我是一名曲藝工作者，是一名評書演員，曲藝屬於民間文藝，我也是民間文藝工作者。



就我從事的評書來說，曲藝是新中國成立之後才有的概念，在那之前，說評書的、說相聲的、唱大鼓的、唱彈詞的統統都被稱為民間藝人。從我個人的成長經歷來說，在進入曲藝團之前，我長期在民間的書場茶社裡聽書，也是在那裡我聽到了楊呈田老師的《精忠說岳》，他說的非常好，我是每天必到，這也為我說評書《岳飛傳》打下了基礎。



“民間”的概念在學術界存在不同聲音。我不是理論家，但就我的親身體驗，我覺得所謂的“民間”是一種貼近人民的姿態，是一份根植生活的情懷。所以我很高興地看到，中國民協經常去一些鄉村地區、少數民族地區，這樣才能把我們黨、我們國家的政策、關懷送到天南地北，讓全國各族人民都能感受到文藝的溫暖和力量。



作為非遺傳承人，我想從傳承的角度，說說自己對於民間文藝的理解，概括來說就兩句話——向生活更深處扎根，向藝術更高處探索。



民間文藝是生活的文藝，衹有以人民為中心，以生活為指向，才是“正宗”的民間文藝。我說一個例子，就是河南省寶豐縣的馬街書會。



馬街書會是曲藝的盛會，也是民俗的盛會。從1981年開始，我已經參加馬街書會達21次，那裡是我最常去的演出場地。為什麼我會一直堅持，一方面那裡是曲藝人的聖地，另一方面那裡有濃濃的民間氛圍。



馬街書會是一個典型的藝術和生活結合的地方。相對於戲曲班社，曲藝說書更為“經濟實惠”，更容易受到民眾的青睞。另外，馬街在歷史上是一個水陸碼頭，說書藝人自發組織的民間社團也經常在此活動。藝人為馬街民眾帶去說書的手藝和精神享受，熱情、豪爽的馬街民眾則是管吃管住。久而久之，馬街也就成為這一地域說書藝人的“大本營”和“集散地”。

