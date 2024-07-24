暑期文博熱升溫　文博場所進入“夏令時”

遊客在鼓樓展館體驗交互裝置。（圖源：人民網） 中評社北京7月24日電／據人民網報導，穿過春秋戰國的煙火，載來諸子百家的爭鳴，正值暑假，揚州中國大運河博物館“運河上的舟楫”展廳裡遊客絡繹不絕，各個時期的運河船只模型讓人目不暇接，借助相應設備還能一窺船的內部構造。站在模擬復原的“沙飛船”甲板上，遊客能感受河流湧動，看到古時大運河畔的繁華景象。



這個暑期，“文博熱”持續升溫。全國多所博物館植根自身館藏資源，或借助AI、VR等前沿科技，或聯動其他文化場所，推出許多新意十足的沉浸式體驗活動，既讓文物更加鮮活、歷史人文景觀更加生動，也讓遊客能夠“常逛常新”，為文旅消費再添活力。



“四九城裡聽鐘聲”。在北京鼓樓“時間的故事”展覽裡的交互裝置前，觀眾戴上耳機，輕觸互動屏，觀眾可選擇“四九城”裡任意一座城門上聽到的鐘聲。走到中心券洞，遊客可以觀賞一場沉浸光影秀《共鳴》，體驗四重數字光影藝術下鼓樓的時空變幻，瞭解鐘鼓樓的建築歷史和特色、計時報時運行機制。



7月20日晚，電影《紅星照耀中國》在廣州近代史博物館中庭放映，這是該館在“光影‘知’旅——2024年暑期主旋律電影放映季”活動上放映的第一部電影。為了豐富觀影體驗，活動還設置了“集貼紙，獲獎勵”“談感悟，贏文創”共2個觀影任務，遊客完成任務將可獲得博物館精美文創、正版電影海報盲盒及實踐證明。



洛陽古墓博物館推出《多少樓台煙雨中》實景劇本演繹遊戲，採用“實景＋沉浸式劇情＋遊戲式互動”模式，帶給遊客全新的沉浸式文旅體驗。同時，博物館還為各地遊客準備了《北邙千秋》沉浸式交互遊戲，讓遊客在展廳內一步步追蹤真相，進一步瞭解博物館所展示的歷史和相關人物。

