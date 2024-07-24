中評社北京7月24日電／尋味香港：大排檔裡的“小確幸”

來源：新華社



綠色的遮陽篷、可以叠放的桌椅、左右“搖頭”呼呼作響的風扇……香港中環美輪街2號，綠色的鐵皮牌匾上，紅色的“勝香園”三個大字顯得格外醒目。



這家栖身於兩棟居民樓中間的香港大排檔已有約70年歷史。一條並不寬敞的過道，將緊挨著塗鴉墻的廚房與幾十個略顯擁擠的座位分隔開來。地上不時有跳來跳去的鴿子優哉游哉地覓食。



店主李愛蓮從母親那裡接手這家排檔，已經在這個方寸之地忙碌了48個年頭。“最開始我母親也不是做餐飲生意的，勝香園以前的老板欠我媽媽錢，就把這個排檔抵償給我們了。”她說。



和李愛蓮一同在勝香園工作的，還有她的弟弟和妹妹，每人分工不同：李愛蓮負責煮通心粉和米粉，炸豬扒、雞翅；弟弟負責煮番茄湯、衝奶茶；妹妹則負責做面包。“客人點得最多的就是番茄牛肉通心粉。”說起自家招牌，李愛蓮滿臉驕傲。



番茄湯底是勝香園的最大特色。然而在最開始時，店裡並沒有番茄湯底。



李愛蓮回憶說：“之前我們店裡並沒有番茄湯。有一次我朋友不舒服，讓我在通心粉湯裡煮些番茄給她。她喝了湯之後覺得很美味，身體也舒服了很多。後來，別的客人也想喝，所以我們就正式開始做番茄湯底了。”



自此之後，李愛蓮便把心思放在如何做出更美味的番茄湯底上。在食材的選擇上，她堅持不用番茄膏，而是將不同種類的新鮮番茄去皮之後，煮約3個小時再出鍋。



“選擇不同種類的番茄煮出來味道不會太單一，會多樣一點。一碗番茄湯喝下去，就像是媽媽煮的味道一樣。”李愛蓮說。

