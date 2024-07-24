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中韓跨境電商發展快 韓最大物流企業忙布局
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2024-07-24 19:05:46
中評社北京7月24日電／據新華社報導，隨著中韓兩國間的跨境電商快速發展，希傑大韓通運等韓國物流企業正在通過擴大全球分撥中心和海外物流中心布局來強化其物流網絡。位於仁川自由貿易區的希傑大韓通運全球分撥中心引入了無人自動倉庫等先進技術，實現了高效、精準的揀貨和智能包裝系統作業。希傑大韓通運成立於1930年，是目前韓國最大的綜合物流企業。
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