專家答中評：維護台海穩定是地區共同利益

中評社北京7月26日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）當前國際格局複雜多變，台灣問題愈加國際化，不少中國周邊國家近年來也不斷介入台海局勢，在一些多邊峰會上頻頻提及台灣，觸碰甚至挑戰中國的核心利益。對此，幾位資深國際關係專家在日前舉辦的第三屆雙C論壇上回答了中評社記者的提問。



南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，在台灣問題上我們要堅持原則立場，這是中國的內政。現在美國拉著日韓一起在台灣問題上拱火，中國是絕對不能接受的。另外，日韓表達對台灣問題關注對我們是顛覆性的問題，美國通過地區霸權綁架日韓，共同就台灣問題進行干預，現在看態勢確實非常消極，日美已經完全軍事戰略上一體化。韓國則口頭上跟著美國，但行動上會有新的變化，我們還要觀察，但核心問題還是要強調保持整個東亞地區的和平穩定，朝核也好，台海也好，都是我們地區所有國家必須本著合作對話的原則來進一步推動，採取溝通協調、降溫管控的措施的議題。



清華大學戰略與安全研究中心學術委員張沱生表示，在跟日韓關於台海的對話里，我們要強調重申建交時的“一中原則”，而且還要加上不支持“台獨”。實際上，維護台海和平穩定，反對“台獨”是我們的共同利益，日韓也並不希望台海發生衝突。所以，我們在這方面完全可以更加積極主動地做工作，打消他們的顧慮和擔憂。實際上，中國從沒有提出過什麼“武統計劃”，我們只是不放棄使用武力解決的權力，這針對的是“台獨”和外部干涉勢力，但我們還是以最大的決心、最大的誠意，爭取實現和平統一。

