香港政商界共議新質生產力發展機遇

中評社北京7月24日電／據新華社報導，香港民建聯23日舉辦“發揮香港優勢，推動新質生產力發展”論壇，線上線下逾百位政商界人士共同討論如何利用好香港的獨特優勢，把握國家發展新質生產力的機遇，讓香港更好融入國家發展大局。



香港特區行政長官李家超視頻出席論壇。他表示，中共二十屆三中全會強調，要健全推動經濟高質量發展體制機制，並且提出要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。特區政府將以科技創新為主導，支持香港的新實體經濟，發掘更多新方向，把握更多新機遇，為香港經濟高質量發展注入新動能，實現產業多元化。



據介紹，特區政府將於今年內推出100億港元的“新型工業加速計劃”，為從事策略性產業的企業提供配對資助，鼓勵其在香港建設智能生產設施，強化上游研發和實現以科技大數據及人工智能等推動新質生產力發展。



全國人大常委會委員李慧琼致辭表示，香港需因地制宜發展新質生產力，以國家標準提升引領傳統產業優化升級，支援企業用數字技術、綠色技術改造提升傳統產業。她希望社會各界能抓住新質生產力機遇，團結一致發揮香港優勢，助力中華民族偉大復興事業。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東在論壇上提到香港發展新質生產力的優勢與挑戰。他認為，香港要把自身長處進一步擴大，包括對接國家發展方向，充分發展好香港“走出去、引進來”的雙向通道。