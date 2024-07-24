夜游博物館，消暑又“充電”

觀眾在上海博物館參觀“金字塔之巔：古埃及文明大展”。（圖源：新華社） 中評社北京7月24日電／據海外網報導，進入暑期，“博物館熱”持續升溫。青年學子開啟“Museum Walk”，成為暑期逛博物館的主力軍。同程旅行發布的《2024年暑期旅遊消費趨勢報告》顯示，北京、西安等歷史文化名城是家庭暑期親子游的首選，故宮博物院、陝西歷史博物館等“一約難求”。



面對旺盛的文旅需求，全國多地博物館選擇在暑期延長開放時間，並推出富有特色的“夜游”活動，為觀眾帶來別樣的觀展體驗，讓“走進博物館”成為仲夏夜生活的一抹亮色。



博物館延時“下班”



7月20日下午5點，河南博物院裡依然熙熙攘攘。鄭州市民王濤趁著周末來參觀“‘小而美’——盧森堡文物精品展”。“盧森堡的瓷器非常精美，讓我耳目一新，和中國歷史上的瓷器有相似之處。”王濤說，自己一直對歐洲歷史文化感興趣，當天進館已經下午4點，本想著趕在5點前快速看一遍，沒想到河南博物院延長了開放時間，他把展覽上的瓷器、石器、兵器、貨幣、油畫仔仔細細看了個遍。據悉，河南博物院近期推出暑期延時開放服務，從7月17日至8月31日，每天開放時間調整為9∶00至18∶00。



同樣受益於博物館延時“下班”舉措的，還有從山東濟南到北京旅遊的陳曦一家三口。他們提前一周就約好了中國國家博物館的門票。“我們上午游覽天安門廣場，下午參觀國博，剛好趕上國博延時閉館，孩子可以多看看‘課本上的文物’，別提有多開心了。”陳曦說。據悉，中國國家博物館自7月11日至8月31日期間，每周二至周日延時閉館，開放時間為9∶00至17∶30。



博物館是保護和傳承人類文明的重要殿堂，是連接過去、現在和未來的橋梁。近年來，打卡博物館，觸摸歷史文化脈搏，逐漸成為一種新興的文化習慣和生活方式，也是人們旅遊休閑的一種重要選擇。



隨著暑期“博物館熱”只增不減，國家文物局日前發布《關於做好2024年暑期博物館開放服務工作的通知》，提出重點場館、熱門場館可根據實際情況，適當延長開放時間。全國各地博物館紛紛響應，更大限度地滿足觀眾參觀需求。

