複雜環境下北斗無人機作業性能檢測體系建成

中評社北京7月24日電／據科技日報報導，記者近日從中國電力科學研究院（以下簡稱“中國電科院”）獲悉，該院高壓所智能巡檢技術研究室與信通所電力北斗質檢中心攜手，在無人機技術和北斗衛星導航系統深度融合領域取得重要進展，成功完成33項北斗無人機綜合檢測。這標誌著北斗無人機在複雜環境下作業性能檢測體系建成。



近年來，我國能源轉型和新型電力系統建設加速推進，無人機作為線路巡檢最有力的技術手段，能夠提升電網運維效率、降低人工風險，已成為基層班組不可或缺的工具。隨著北斗衛星導航系統實現全球組網，無人機定位服務更為精準、可靠，這為無人機技術在電力行業的應用創新帶來更多可能。



中國電科院高壓所智能巡檢技術研究室負責人邵瑰瑋表示，此次聯合檢測旨在全面評估北斗無人機在電力巡檢場景下的綜合性能，確保北斗無人機在各種複雜環境條件下都能穩定、高效地完成任務。檢測內容覆蓋通信能力、衛星捕獲跟蹤能力、定位精度、環境適應性等無人機多項關鍵性能，檢測環境與真實環境高度吻合，每一項測試嚴格遵循行業標準和規範，力求結果客觀、準確。



據悉，本次檢測引入北斗模塊與無人機性能檢測“雙報告”與“雙認可”機制，不僅能對單一北斗模組的性能檢測認證，還能對北斗模組與無人機其他模組間的配合效果進行驗證，增強檢測結果的權威性和公信力，加快新技術、新產品推廣應用。