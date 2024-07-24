國台辦7月24日例行發佈會全文

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦7月24日上午舉行例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮主持本次新聞發佈會，解讀了二十屆三中全會精神，並就漢光演習、平潭航線、解除“禁團令”、金門撞船事件磋商事宜、雙城論壇、大陸懲“獨”司法文件等近期兩岸熱點回答記者提問，以下是發佈會全文：



朱鳳蓮：歡迎大家參加今天國台辦的新聞發布會。我們現在開始提問。



人民日報記者：黨的二十屆三中全會勝利舉行，請問在對台工作中如何貫徹落實全會精神？



朱鳳蓮：7月15日至18日，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議在北京勝利召開。這次會議是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議。會議緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題擘畫進一步全面深化改革戰略舉措。會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件，為中國式現代化提供了強大動力和制度保障。



黨的二十屆三中全會明確了在全面建設社會主義現代化國家征程上推進兩岸關係發展和祖國統一大業的目標任務，也為對台工作高質量發展帶來難得機遇，開辟廣闊空間，具有重大意義。



我們將全面貫徹黨的二十屆三中全會精神，切實把全會精神轉化為推進對台工作的強大力量，完善對台工作機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。



我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定維護一個中國原則和“九二共識”，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決粉碎“台獨”分裂行徑和外來干涉圖謀，堅定推進祖國統一進程。