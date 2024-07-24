第四屆海峽兩岸青年文化月在江蘇舉辦

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，由國務院台辦和江蘇省人民政府共同主辦的第四屆海峽兩岸青年文化月23日在蘇州開幕。



開幕式前，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到台灣青年學習就業創業專場推介會和兩岸青年團體菁英會現場，與台灣青年交流。他表示，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的戰略部署，將為兩岸青年追夢、築夢、圓夢提供更多的空間和機遇。實現民族偉大復興需要青年，更成就青年。兩岸青年要遵照習近平總書記為兩岸青年指明的方向，察大勢、擔大義、顧大局、走正道，全力守護中華民族共同家園，為推進祖國和平統一進程增添新生力量；要堅定信心，把握機遇，積極參與兩岸交流合作、融合發展，在大陸這片熱土上大有作為；要互學互鑒、相依相伴、同心同行，奮力實現中華民族偉大復興。



文化月將從7月下旬持續到9月初。其間，江蘇各地將舉辦書畫、體育、戲曲、動漫、市集等近40場系列活動，包括“悅‘動’兩岸·共‘畫’未來”首屆海峽兩岸（江蘇）青年動畫周、“我家的兩岸故事”南京展、2024海峽兩岸（常州）環太湖交流活動、“梅韵千秋·流芳兩岸”海峽兩岸（泰州）藝術文化周等，打造屬於兩岸青年的文化嘉年華，總計將有超2500名台灣青年參加。