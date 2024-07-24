中國主張核裁軍、核不擴散、和平利用核能

這是7月23日在瑞士日內瓦拍攝的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備會會議現場。（圖源：新華社） 中評社北京7月24日電／據新華網報導，中國外交部軍控司司長孫曉波23日在《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備會期間接受媒體採訪時表示，中國支持《條約》締約國在相互尊重、平等協商基礎上加強對話溝通，全面平衡推進核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱，共同推動本次籌備會和本輪審議進程取得實質進展。



孫曉波表示，《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，中方始終高度重視維護《條約》的權威性、有效性、普遍性。在當前複雜的地緣政治背景下，國際安全形勢正發生深刻變化，軍事同盟、陣營對抗等冷戰思維回潮，核軍備競賽、核衝突風險上升，《條約》面臨冷戰以來最嚴峻挑戰。



孫曉波說，當前各國，特別是廣大無核武器國家普遍關注減少戰略風險問題。2022年1月，中國推動五核國領導人發表了關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。中國認為，核武器國家共同採取不首先使用核武器政策是減少戰略風險的有效舉措。“作為始終堅定奉行不首先使用核武器政策的核武器國家，中國理應為此作出積極貢獻，中方倡議五核國談判締結‘互不首先使用核武器條約’或發表相關政治聲明，並提出條約草案要素，強調締約國承諾在任何時候、任何情況下不對其他締約國首先使用核武器。中方呼籲支持裁談會談判一項向無核武器國家提供‘消極安全保證’的法律文書。”



孫曉波表示，個別國家及其盟友長期奉行霸權主義和冷戰思維，在處理核裁軍與核不擴散問題方面奉行雙重標準，嚴重損害《條約》權威。中方對此表示堅決反對。



孫曉波說，中方敦促有關國家切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步削減核武庫，摒棄“核共享”“延伸威懾”等錯誤做法，撤回在境外部署的核武器，立即停止在亞太地區部署陸基中導，停止推進美英澳核潛艇合作，放棄發展部署全球反導系統。