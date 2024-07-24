國台辦回應漢光演習：裹挾台灣民眾當炮灰

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局渲染所謂“大陸威脅”，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，千方百計迎合美國一步步將台灣綁上“台獨”戰車，裹挾台灣民眾當“台獨炮灰”。



有記者問道，民進黨當局在今年島內“漢光40號演習”中發布所謂“飛彈、火箭攻擊台特定地區”威脅告警。島內許多宮廟被要求簽訂“彈藥預屯點支持協定書”，引發恐慌和質疑。有輿論指出民進黨當局是在跟隨美國“指揮棒”強化所謂“全民參戰、焦土作戰”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，民進黨當局極力貼靠美方，一意孤行加緊“倚外謀獨”、“以武謀獨”，導致台海緊張動蕩，嚴重威脅台灣同胞安全福祉。他們渲染所謂“大陸威脅”，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，千方百計迎合美國一步步將台灣綁上“台獨”戰車，裹挾台灣民眾當“台獨炮灰”。越來越多的台灣民眾對此強烈反對和不滿。他們充分認識到，“倚美”只會“害台”，“以武謀獨”更是絕路一條。民進黨當局應當放棄“以武謀獨”、“倚外謀獨”的企圖，停止把台灣帶向兵凶戰危的險境。



後援記者：段曉魯