國台辦：8月初舉辦海峽兩岸青少年棒球文化節

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，8月4日至11日，兩岸有關機構將在福建省連城縣共同舉辦以“青春之棒·築夢未來”為主題的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，屆時將邀請兩岸8支青少年棒球隊參加賽事等交流活動。



朱鳳蓮表示，為貫徹落實中央《意見》，今年1月，福建省有關部門聯合出台了《福建省閩台棒壘球區域發展中心創建與管理辦法》，提出實施棒壘球推廣工程，以此帶動棒壘球等青少年特色體育項目合作，並取得了階段性進展。一是以“閩台聯合組隊”方式成立福建省棒球隊，並參加中國棒球聯賽。二是搭建“1＋4＋10”閩台棒壘球區域發展體系，作為各地棒壘球項目推廣普及的主要載體（1個省級中心、4個高水平賽事基地、10個地市中心）。在此基礎上，按照每年100所，推動全省至少300所以上中小學開展棒壘球項目（3年300所目標）。三是打造海峽兩岸體育嘉年華等閩台體育交流平台，廣泛開展兩岸賽事交流和民間社團交往，閩台體育交流保持熱絡勢頭。



朱鳳蓮稱，8月4日至11日，兩岸有關機構將在福建省連城縣共同舉辦以“青春之棒·築夢未來”為主題的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，屆時將邀請兩岸8支青少年棒球隊參加賽事等交流活動。歡迎各位媒體朋友關注報導。



後援記者：段曉魯