國臺辦：盡快恢復平潭航線是回應民眾利好舉措

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊，同時便利台灣民眾來福建交流，將為恢復福建居民赴台團體游創造必要條件，這是回應兩岸民眾需求、便利兩岸民眾往來的利好舉措。



有記者問道：大陸有關方面今年4月宣布，平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。台陸委會近日就此稱，兩者應單獨考慮，且不接受“交換條件”。陸委會副主委梁文傑稱，平潭航線需不需要繼續存在、有沒有需要恢復，目前還是單獨考慮。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，平潭至台灣海上客運直航航線是往來兩岸的重要交通方式。2011年11月平潭至台灣海上客運直航航線投入運營，承擔交通往來的客貨兩用滾裝船“海峽號”，具備世界先進航運技術和嚴格的安全管理。至2020年2月停航，累計運送旅客99.4萬人次，其中台胞44.3萬人次，占44.5%，為兩岸人員往來發揮了重要作用。



朱鳳蓮亦表示，平潭至台中海上航程僅需2至2.5小時，到台北約2.5至3小時，依托海上直航，平潭至台灣可實現“一日工作生活圈”。盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊，同時便利台灣民眾來福建交流，將為恢復福建居民赴台團體游創造必要條件。這是回應兩岸民眾需求、便利兩岸民眾往來的利好舉措。民進黨當局歪曲事實，不斷找借口阻撓兩岸交流，搪塞島內民眾，是漠視和損害兩岸台胞的切身利益，不得人心。



後援記者：段曉魯