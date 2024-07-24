2.14惡性撞船事件談判延期 國臺辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）受颱風影響，7月24日“2·14”惡性撞船事件協商會議確定延期。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行新聞發布會上，就有關談判延期等內容回應了媒體記者的問題。以下是具體問答內容：



台灣聯合報記者：兩岸原定今天在金門就“2·14”惡性撞船事件進行協商，因為台風原因延期了。請問能否介紹會延期到何時？原定要進行的談判會達成哪些進展和共識？



朱鳳蓮：目前正就此進行溝通，希望能妥善協商解決相關問題。



台灣東森新聞雲ETtoday記者：兩岸原定今天在金門就“2·14”惡性撞船事件進行協商，因為台風的原因延期。這是否可以解讀該事件現在重新進入協商？國台辦能否透露促使雙方重啟談判的關鍵原因是什麼？陸委會副主委梁文傑已經到金門，這是否算兩岸官方初步恢復談判？



朱鳳蓮：大家應該已經看到公告，受今年第3號台風“格美”影響，7月24日五通客運碼頭廈金航線全天停航。希望就此保持溝通，妥善解決相關事宜。



至於你提到的陸委會相關人員的做法，只要承認一個中國原則，回到“九二共識”的政治基礎上來，兩岸對話交往才不存在障礙。



後援記者：段曉魯