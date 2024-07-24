“city不city”火到台灣 朱鳳蓮：歡迎來大陸旅行

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，歡迎並期待台灣同胞特別是青年朋友到大陸來一場“說走就走”的旅行，一張機票、一個背包、一部手機，就可以打卡大陸各地美景，體驗各地風土人情，感受中華燦爛文化，品嘗特色美食小吃。



有記者問道：近期，一些在華外國博主發明的網絡熱詞“city不city”火到台灣，在台灣青年的演繹下“city不city”成為表達對大陸喜愛的好感詞。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，中國政府為了便利外國人出入境、促進國際交流與合作而實施的簽證便利化措施，讓世界看到了高質量發展和高水平開放的中國。相較於外國朋友，台灣同胞到大陸旅行更為方便，持5年期有效台胞證就可以隨時免簽注過來，用台灣的手機號、銀行卡綁定支付寶或微信等應用軟件，在大陸吃住行玩暢通無阻。



朱鳳蓮亦表示，我們歡迎並期待台灣同胞特別是青年朋友到大陸來一場“說走就走”的旅行，一張機票、一個背包、一部手機，就可以打卡大陸各地美景，體驗各地風土人情，感受中華燦爛文化，品嘗特色美食小吃。來大陸走走看看，大家會發現大陸是真實的、立體的、可愛的，大陸同胞是善良的、熱情的、好客的。只要來過一次，一定會意猶未盡、還想再來，一來再來。



後援記者：段曉魯