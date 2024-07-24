書迷最後衝刺　逛書展塞爆篋

書展煞科日，現場人頭湧湧。（香港文匯報） 中評社香港7月24日電／香港文匯報報導，一連7天的香港書展、運動消閒博覽及零食世界昨日煞科，不少書迷拖著手推車或行李箱，趕“尾班車”買心頭好，展期共吸引99萬人次入場，與去屆相若；人均消費912港元，較去年上升4.6%。總結今屆書展，兒童讀物、科普類書籍成為最大亮點之一，有書商售出逾萬本書籍，家長指香港書展優勢在於能一口氣“爆買”相關書籍；而且香港書展不光是香港人的書展，亦是區內盛事，不少鄰近地區的讀者來港掃書，有廣東佛山市民昨日首次參加香港書展，他認為香港書展氛圍很好，書籍種類亦比較多，事先準備了行李箱，預備搶購多本書以“塞爆”行李箱。



記者昨日下午到書展訪察人流量和書本促銷情況，現場人頭湧湧，多個攤位張貼“最後一天”、“2本七折”、“200元7本”、“跳樓價益讀者 10元一本書”等字眼的宣傳品作促銷，不少入場人士均拖著手推車或行李箱，在各攤位前挑選或閱讀書本。



有家長帶同子女入場掃書，劉太太說：“因為升中學，文言文仍不足，所以買多點書看看。”愛好小說的吳先生表示：“逛了差不多6小時，買了一個行李箱載滿的書。”



書商料生意較去年升逾10%



和平圖書常務副總裁穆振武向香港文匯報記者表示，今次公司參展帶來超過1，500種品種、總數達18，000餘冊的圖書，粗略估計這幾天起碼賣出10，000本以上的書籍。他表示對今次的銷售額很滿意，比預期中更好，預計比去年增長10%以上。



穆振武表示，和平圖書今次在書展上設有多個展位，售賣的書籍種類繁多，包括文學歷史、文化藝術、語言等。隨著疫情過去，家長們重新將注意力放在子女教育方面，使今屆書展的兒童讀物、科普類書本大受歡迎，他指今次新推出弘揚中國傳統文化的兒童必讀經典系列和小百科系列，大收旺場，“書展正值暑假，入場人士多為家長與兒童，大部分人都會挑選兒童讀物和科普類書。”



商務印書館（香港）副總經理吳小燕則認為今屆書展的人流較往年少，預計該公司今年銷售額較去年下降幾個百分點，她希望日後舉辦書展時，主辦方可以在各渠道加強宣傳活動，以及與學校合作，推出預早提供買書優惠等活動，吸引更多家長帶子女進入書展。

