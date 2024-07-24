中方建議核武器國家“互不首先使用核武器”

中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波。（圖源：央視新聞） 中評社北京7月24日電／據央視新聞報導，當地時間23日，中國代表在瑞士日內瓦召開的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備會一般性辯論中發言。中方代表表示，為切實減少戰略風險，中方倡議五個核武器國家談判締結“互不首先使用核武器條約”或發表相關政治聲明，中方已就此提出條約草案要素建議。



中國代表團團長 外交部軍控司司長 孫曉波：中方一貫認為，核武器國家共同採取不首先使用核武器的政策是減少戰略風險的有效舉措。中方在這次《不擴散核武器條約》十一審二籌上提交了工作文件，建議核武器國家締結“互不首先使用核武器條約”。我們在這次會議上提交了這個條約草案，強調締約國應當承諾在任何時候，任何情況下，都不對其他締約國首先使用核武器。



中國代表呼籲，國際社會應維護“兩超優先”的核裁軍共識，不走彎路、歧路。中方敦促美國摒棄“核共享”和“延伸威懾”安排，撤回在境外部署的核武器，放棄發展部署全球反導系統，立即停止在亞太地區部署陸基中導。中國代表指出，美英澳核潛艇合作涉及大量武器級高濃鈾轉讓，構成嚴重核擴散風險。中方反對福島核污染水排海。



中國代表強調，中國一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，承諾在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家和無核武器區使用核武器。中國奉行自衛防禦核戰略，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家開展軍備競賽。