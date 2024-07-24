中國代表呼籲維護紅海水域航道安全

中評社北京7月24日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰23日在安理會也門問題公開會上發言，呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾行為，維護紅海水域航道安全。



傅聰說，解決也門問題要依靠政治外交手段。中方希望有關各方堅持政治解決大方向，凝聚共識，相向而行，共同推進“也人主導、也人所有”的全面政治進程，通過對話談判化解矛盾分歧。國際社會應為此提供助力，發揮建設性作用。



傅聰說，紅海局勢持續緊張令人擔憂。中方再次呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾行為，維護紅海水域航道安全。中方同時呼籲其他相關方保持克制，停止採取加劇緊張局勢的行動。



傅聰強調，國際社會應加大對也門的人道和發展投入，支持和幫助也門政府和人民發展經濟，改善民生。中方對聯合國人員在也門遭扣押表示嚴重關切，呼籲立即、無條件釋放所有聯合國人員。



傅聰表示，紅海局勢緊張是加沙衝突外溢的突出表現。近日，胡塞武裝和以色列相互襲擊，緊張事態加劇升級。中方敦促全面有效執行安理會相關決議，推動立即實現加沙停火，呼籲所有各方保持克制，避免局勢升級，防止將整個地區拖入一場更大的浩劫。中方將繼續同國際社會一道，為政治解決也門問題、維護中東和平穩定作出不懈努力。