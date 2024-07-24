王毅見證巴勒斯坦各派在京簽署關宣言

中評社北京7月24日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅23日在北京出席巴勒斯坦各派內部和解對話閉幕式，見證巴勒斯坦14個派別共同簽署《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》。



王毅在致辭中表示，進入新時代以來，習近平主席多次提出解決巴勒斯坦問題的倡議和主張，為解決好巴勒斯坦問題貢獻了中國智慧和中國方案。巴勒斯坦14個派別秉持民族大義齊聚北京，這是巴勒斯坦解放事業中的重要歷史性時刻。



王毅指出，巴勒斯坦各派衹有用一個聲音說話，正義之聲才能更加響亮，唯有攜起手來並肩前進，民族解放事業才能取得成功。這次對話的最重要共識是實現14個派別的大和解、大團結，最核心成果是明確巴解組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮點是同意圍繞加沙戰後治理組建臨時民族和解政府，最強烈呼籲是要根據聯合國有關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。巴勒斯坦各派的內部和解進程關鍵是堅定信心，把握方向，循序漸進。衹有不斷凝聚共識，並將之付諸實踐，和解進程才能越走越實，才能更加團結統一。



王毅表示，當前，加沙衝突仍在延宕，外溢影響不斷擴散，地區衝突多點共振。為走出當前衝突困境，中方倡議“三步走”：第一步是推動加沙地帶盡快實現全面、持久、可持續停火，確保人道援助和救援准入。第二步是秉持“巴人治巴”原則，攜手推進加沙戰後治理。第三步是推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實“兩國方案”。