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外交部：中方反對美方歪曲中國的北極政策
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2024-07-24 13:15:48
中評社北京7月24日電／據央視新聞報導，外交部發言人毛寧主持23日舉行的例行記者會。有記者就美國防部涉中國北極政策報告提問。
毛寧表示，中國是北極事務的重要利益攸關方，我們一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，參與北極事務，與各方加強合作，致力於維護北極的和平穩定，促進北極的可持續發展。美方歪曲解讀中國的北極政策，對中國依據國際法正常開展的北極活動說三道四，無益於北極的和平穩定與合作。中方對此堅決反對。
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