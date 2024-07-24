民進黨當局擬稱閩南語為“台灣台語”

中評社北京7月24日電／據新華社報導，台當局教育主管部門近日預告擬將“閩南語語言能力認證考試”更名為“台灣台語語言能力認證考試”，引發島內輿論撻伐。有評論指出，這樣的“正名”太可笑，背後的政治用意昭然若揭。



民進黨當局擬把閩南語改稱“台灣台語”的消息一出，引發網友熱議。島內知名電子布告欄PTT上，有網友批評：“民進黨真的很愛搞意識形態”；還有人諷刺說：“改天出現‘台灣媽祖’‘台灣關公’‘台灣玄天上帝’等用詞也不奇怪”……



《聯合報》評論指出，當年日本把其殖民統治下的台灣人的語言概稱為“台灣話”，本是赤裸裸的歧視，怎麼如今反而變成改名依據？立論如此混亂，難怪有“獨”派把大陸民眾講閩南話說成“中國人學台灣話”，根本是指鹿為馬。硬把閩南語改成“台灣台語”，看似自大，其實自卑。民進黨寧以曾經的日本殖民者為師，也不願自己的語言和大陸扯上關係。這樣的“正名”太可笑，文化能用政治抹掉嗎？



“欲蓋彌彰、徒勞無功、居心叵測。”台灣嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財以12字評論此事，認為這背後的“去中國化”心思昭然若揭。



台灣作家洛杉基撰文指出，“獨”派硬要把源自大陸的閩南語改名為“台灣台語”，用以凸顯台灣島是個“獨立的國家”，連語言都要設法與大陸切割，實在既可悲又可笑。