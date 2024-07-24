民進黨當局對三中全會說三道四　國台辦回應

中評社北京7月24日電／據大公報報導，7月24日上午，國台辦舉行例行新聞發布會。記者：黨的二十屆三中全會勝利舉行，民進黨當局對此說三道四，並稱將密切關注相關文件，“評估可能影響”。對此有何評論？



國台辦發言人朱鳳蓮：黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議。會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件，為中國式現代化提供了強大動力和制度保障。



國家強盛，民族復興，與台灣同胞的前途命運息息相關。我們將堅持以人民為中心的發展思想，一如既往地尊重、關愛、造福台灣同胞，同台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果，不斷完善增進台灣同胞福祉的政策制度，不斷增強台灣同胞的獲得感、幸福感和榮譽感。



連日來，在大陸的台胞台商高度關注並熱烈討論三中全會有關決定，表示深受鼓舞、倍感振奮，對大陸未來發展有了更清晰、積極的預期，對扎根大陸發展充滿信心與期待，期盼共享大陸的重大機遇，與大陸企業攜手合作，參與兩岸融合發展。我們堅信，隨著中國式現代化的全面推進，隨著越來越多的台灣同胞參與進來，廣大台灣同胞和台灣企業的發展空間會更廣、舞台會更大、機遇會更多。