大陸願率先同台胞分享中國式現代化發展機遇

中評社北京7月24日電／據大公報報導，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤22日在江蘇昆山會見前來出席2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會的兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。



宋濤表示，中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，共提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革作出系統部署。這將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開辟更廣空間。我們將全面貫徹落實中共二十屆三中全會精神和習近平總書記重要指示批示精神，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，助力台胞台企在大陸實現更好發展。



宋濤強調，《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》嚴格依法制定，精準懲治極少數“台獨”頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。我們始終以台灣同胞福祉為念，願意率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，為台灣同胞來大陸學習就業生活提供更多機會和便利，讓台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。希望峰會以民族利益為先，以同胞福祉為重，堅定兩岸同屬一個中國的立場，堅決反對“台獨”，帶動更多台胞台企特別是台灣青年投身中國式現代化建設，讓兩岸同胞在常來常往、互動交流中增進理解、厚植感情，實現心靈契合。



劉兆玄表示，中共二十屆三中全會舉世矚目，釋放的豐富信息令人振奮。過去40多年大陸改革開放的巨大成就令世人贊嘆，廣大台灣同胞是參與者、見證者，也是受益者。相信大陸進一步全面深化改革和擴大開放將成為台商台企創造事業新輝煌的契機，助力青年實現青春的理想。峰會將繼續為兩岸牽線搭橋，推動兩岸關係和平發展，為增進兩岸同胞福祉貢獻力量。