國台辦：懲“獨”司法文件懲治對象精準清晰

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）大陸方面出台懲治“台獨”頑固分子司法文件，引起島內高度關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行新聞發布會上，就懲治“台獨”頑固分子司法文件內容回應媒體記者提問。以下是具體問答內容：



台灣“中央通訊社”記者：請問大陸涉台部門在懲“獨”司法文件發布後，是否收到台商或者在大陸工作、居住台灣民眾的一些反映？



朱鳳蓮：大陸方面出台懲治“台獨”頑固分子司法文件，台胞台商高度關注，熱烈討論。概括一下，台胞台商對司法文件大致持兩種態度：



一是認為出台司法文件表明了大陸懲治“台獨”頑固分子的堅定決心，未來“台獨”頑固分子必將為他們的犯罪行為付出代價，能夠有效遏制“台獨”分裂勢力，對違法分子進行嚴厲打擊，形成震懾，同時也給了他們回頭是岸的機會。



二是認為司法文件懲治的對象清晰明確，針對“台獨”頑固分子而非廣大台灣同胞，是在精準打擊“台獨”。



可以看出，廣大台胞台商對這份司法文件的認識是很清楚的，一方面看清了“台獨”是導致台灣兵凶戰危、自身利益受損的最大禍源，衹有依法嚴懲“台獨”分裂犯罪，大家才能安享兩岸關係和平發展紅利，才能過上和平安寧的好日子；另一方面也看清了司法文件懲治對象是“台獨”頑固分子而不是廣大台灣同胞，廣大台灣同胞的利益福祉是受到切實保護的。



上海東方衛視記者：有媒體稱，大陸出台的懲“獨”司法文件引起一些跨國公司擔憂，考慮調離台灣員工。民進黨當局稱“盡量不要派台灣員工去大陸工作”。還有輿論認為文件關於“其他圖謀將台灣從中國分裂出去的行為”的提法覆蓋不準確、具體範圍不清楚。對此有何評論？