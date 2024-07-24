可口可樂、特斯拉等重要美企發布二季度財報

中評社香港7月24日電／多家美國企業23日發布2024年第二季度財報，谷歌母公司“字母表”和可口可樂公司業績超預期上漲，特斯拉營收增長利潤下滑。



“字母表”公司財報顯示，該公司第二季度實現營收847.4億美元，較上年同期增長14%；淨利潤為236.2億美元，增長28.6%。



可口可樂公司業績報告顯示，該公司第二季度營業收入和淨利潤均超出市場預期。數據顯示，可口可樂公司該季度淨收入為123.6億美元，同比增長3%，高於市場預期的118億美元。同期，可口可樂公司實現調整後可比每股盈利84美分，高於市場預期的每股81美分，同比增長7%。



新華社報導，可口可樂公司董事長兼首席執行官詹姆斯·昆西表示，在不斷變化的環境中，二季度的營業收入和經營利潤均有堅實增長，該季度業績令人鼓舞。



美國電動汽車製造商特斯拉公司財報顯示，2024年第二季度，公司營收255億美元，比去年同期增長2%；淨利潤為14.78億美元，同比下降45%。



第二季度，特斯拉來自汽車相關業務的營收為198.78億美元，比去年同期的212.68億美元下降7%，但比上一季度的173.78億美元增長14.4%。另有數據顯示，該公司第二季度電動車全球交付量約為44.4萬輛，高於市場預期。



特斯拉表示，全球電動汽車普及率在第二季度恢復增長。目前公司重點是在全公司範圍內削減成本，發展傳統硬件業務並加速開發人工智能產品和服務。特斯拉認為，無人駕駛出租車Robotaxi擁有巨大的潛在價值，部署時間取決於技術進步和監管部門審批，公司正在積極把握這一機會。