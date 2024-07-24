哈里斯首場總統競選活動　猛烈批評特朗普

中評社香港7月24日電／已基本鎖定民主黨總統候選人提名的美國副總統哈里斯23日在威斯康星州密爾沃基市舉辦首場總統競選活動。哈里斯在活動中猛烈批評共和黨總統候選人、前總統特朗普。



新華社報導，哈里斯表示，特朗普競選依賴於億萬富翁和大公司的支持，並以獲取競選捐款為條件進行權力交易。相比之下，民主黨“正在開展一場由民眾推動的競選活動”，並剛剛創造了美國總統競選歷史上“最成功”的24小時“草根籌款”。



有關數據顯示，在美國總統拜登21日宣布退選、哈里斯團隊接管總統競選活動後的24小時內，哈里斯競選團隊籌集了8100萬美元，其中88.8萬美元來自“草根捐款者”。截至22日晚，哈里斯競選團隊已籌集捐款超過1億美元。



特朗普當天在他創建的社交平台“真實社交”上對哈里斯的講話予以回擊。特朗普稱：“撒謊的卡瑪拉·哈里斯毀掉她碰過的一切！”



據美國選舉信息網站“真正透明政治”匯總的民調數據，截至23日，特朗普在全國民調中平均領先哈里斯1.6個百分點。但路透社和益普索集團發布的最新民調顯示，哈里斯領先特朗普2個百分點。



在民主黨內部的強大壓力下，拜登21日宣布退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統哈里斯為民主黨總統候選人。哈里斯隨後在黨內獲得廣泛支持。22日晚，哈里斯發表聲明說，她已獲得成為民主黨總統候選人所需的支持，期待盡快正式接受提名。



今年美國大選投票日是11月5日。民主黨全國代表大會定於8月19日至22日在芝加哥舉行，民主黨計劃在大會上正式提名該黨總統候選人。民主黨希望提前進行線上投票，以盡早確定黨內總統候選人。