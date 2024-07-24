國台辦：百分百的善意更需要百分百的行動

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，我們將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，民進黨當局不僅未予善意回應，反而持續粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸交流，嚴重損害台灣民眾利益，不得人心。



有記者問道：海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前稱，有百分百善意推動兩岸交流，他本人到金門參加金廈泳渡公開賽等都是在釋出善意，“如果始終得不到回應，也會累；累了，時機錯過了，就可惜了”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，百分百的善意更需要百分百的行動。關鍵是要堅持體現一個中國原則的“九二共識”，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。



朱鳳蓮強調，我們將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。我們先後宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊游、宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待；我們出台政策文件推動建設福建兩岸融合發展示範區。遺憾的是，民進黨當局不僅未予善意回應，反而持續粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸交流，嚴重損害台灣民眾利益，不得人心。



後援記者：段曉魯