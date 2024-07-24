台青不懼恐嚇踴躍參與兩岸交流 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣民眾來大陸旅遊交流的興趣意願強烈，島內業界也一直呼籲民進黨當局盡快解除台灣旅行社組團來大陸旅遊禁令，希望民進黨當局順應民意，停止粗暴恐嚇台灣民眾來大陸旅遊交流，停止損害台灣民眾和相關業者利益。



有記者問道，正值暑期，兩岸青年交流活動在大陸各地接連登場，請發言人簡要介紹相關情況。儘管民進黨當局刻意將赴大陸及港澳地區旅遊警示提升為“橙色”，但廣大台灣青年不懼恐嚇，踴躍參與兩岸交流。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，兩岸同胞是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。近期兩岸青年交流交往的熱情持續高漲，廣大台灣青年踴躍參加兩岸各項交流活動。



7月3日，2024兩岸青年峰會在北京開幕，數百名台灣青年參加實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等系列活動。同日，全國台聯第二十一屆台胞青年千人夏令營開營儀式暨兩岸青年聯歡晚會在福州舉行。



7月8日，第七屆海峽兩岸青年發展論壇在浙江杭州舉行，千餘名兩岸青年參加“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“科技創新”等論壇系列活動。



7月21日，2024兩岸企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會在江蘇昆山開幕。該活動旨在搭建連結兩岸青年情感與事業的橋梁，為台灣青年來大陸發展提供更多便利。



7月23日，2024海峽兩岸青年文化月在江蘇蘇州開幕，兩千餘名台灣青年在蘇州展開戲曲之旅、文藝之旅、詩詞之旅、尋味之旅、鄉村之旅、創新之旅，參與夜市游園、兩岸美食節、漢服體驗、書畫采風、昆曲溯源、體育嘉年華、青年動畫周等近40場系列活動，就像文化月主題曲《青春的海》所唱的那樣，“同一個夢想，無限的未來，匯成我們青春的海”。聽說有一把可以“扇除煩惱”的蒲扇是海峽兩岸青年文化月最受歡迎紀念品，既給大家帶來了清涼，又帶來了好心情。