【大 中 小】 【打 印】 蘇丹2300萬人無法獲得足夠的食物 http://www.CRNTT.com 2024-07-24 15:23:03



中評社香港7月24日電／蘇丹2300萬人無法獲得足夠的食物，75萬人處於饑荒邊緣。



TRT消息，聯合國 (UN) 發言人斯蒂芬·杜加里克 (Stephane Dujarric) 在每日新聞發布會上表示，蘇丹人民正面臨“最壞的情況”。



斯蒂芬·杜加里克表示，蘇丹人道主義援助計劃每年所需的 27 億美元中衹有 30% 得到資助。



杜加里克表示，該國有 2300 萬人無法獲得足夠的食物，這相當於澳大利亞的全部人口。”



聯合國發言人分享了75萬人正處於饑荒邊緣的信息，並指出雨季期間情況將會惡化。



蘇丹正在與世界上最嚴重的流離失所和饑荒危機作鬥爭



由於軍隊與准軍事快速支援部隊 (HDK) 之間長達 15 個月的衝突，東非國家蘇丹正在努力應對世界上最嚴重的流離失所和饑荒危機。



儘管直接受衝突影響的死亡人數確定為1.6萬人，但據估計，由於衛生系統崩潰，死亡人數要高得多。



根據（聯合國）國際移民組織的數據，自 2023 年 4 月蘇丹戰爭爆發以來，已有 772 萬 119 人在該國境內流離失所。



聯合國兒童基金會報告稱，蘇丹是世界上流離失所兒童人數最多的國家，流離失所兒童人數為500萬。



世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞強調，該國每 5 個人中就有 1 人面臨緊急程度的糧食不安全。

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