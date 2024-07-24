世界艾滋病大會呼籲艾滋病防治應以人為本

中評社香港7月24日電／第25屆世界艾滋病大會正在德國慕尼黑舉行。與會專家呼籲把以人為本作為艾滋病應對工作的基本原則，以徹底消除艾滋病病毒對公眾健康和個人福祉的威脅。



本屆大會22日開幕，將持續至26日，採用線上線下結合的形式，共吸引世界各地的專家學者、非政府組織代表等1萬餘人參加。



新華社報導，國際艾滋病協會主席莎倫·盧因說：“以人為本意味著在推進艾滋病防治過程中，無論是設計臨床試驗方案，還是實施新的政策與計劃，都必須確保艾滋病病毒感染者和受艾滋病病毒影響的人群是最終受益者，更是推動我們不斷前行的核心力量。”



盧因說，雖然在今年的大會上見證了艾滋病防治的重大突破，但全球艾滋病防治工作仍面臨政策倒退、人權侵犯、錯誤信息泛濫、全球衛生資金削減以及民眾對國際機構信任度下降等挑戰。



聯合國艾滋病規劃署執行主任溫妮·拜安伊瑪援引最新發布的2023年全球艾滋病報告稱，全球目標是到2025年將新增艾滋病病毒感染人數控制在37萬以下，但2023年的新增感染人數仍高達130萬。



“最新數據為我們敲響了警鐘。”拜安伊瑪說，各國應立即採取三項關鍵措施。首先，為艾滋病應對行動提供充足資源；其次，向所有中低收入國家提供長效治療和防治方案；最後，打破歧視壁壘，防止艾滋病病毒感染者被排斥在醫療體系之外。



世界艾滋病大會是目前全球規模最大的有關艾滋病的會議，每兩年舉行一次，由國際艾滋病協會組織召開。