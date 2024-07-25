薛春光答中評：兩岸交流 培養孩子更好未來

薛春光（中評社 劉子涵攝） 中評社北京7月25日電（實習記者 劉子涵）2024京台教育交流周·基礎教育專場7月24日在通州區舉辦。活動以“面向未來的基礎教育——數字化賦能教與學方式變革”為主題，共享京台基礎教育成果與寶貴經驗，進一步深化京台基礎教育交流，促進京台基礎教育共同發展。



中華教育發展協進會顧問、新北市北大高級中學創校首任校長薛春光在回答中評社記者提問時表示，兩岸教育交流活動創造了“1＋1>2”的價值。在教育這件事上，大陸與台灣要相互學習借鑒，培養兩岸的孩子走向更美好的未來。



薛春光參加過多屆兩岸教育交流活動，談及對兩岸交流的必要性的看法，薛春光表示，堅持參加京台教育交流最重要的原因是兩岸有共同的背景和文化，彼此的教育經驗之於對方可行性高。通過分享大陸和台灣各自成功的教育經驗，能夠創造“1＋1>2”的價值，落實起來更有效、更高效。



針對兩岸基礎教育的異同與相互借鑒，薛春光提到，此次來京參觀了大運河博物館、北京城市圖書館和國家速滑館，這些場館規劃所融入的先進科技和人性化設計給人留下了深刻印象，與台灣的場館空間設計有很大不同。薛春光說，會將這兩個例子帶回台灣、給台灣以啟發，在現有的制度下做出質量更高的調整。



雖然已經退休，但接下來薛春光將繼續投入到兩岸教育交流活動中，在社會場合分享在兩岸的見聞，與其他教育者一起為兩岸學子創造“1＋1>2”的價值。

