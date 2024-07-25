黃曉軍答中評：希望兩岸豐富教育交流形式

黃曉軍（中評社 劉子涵攝） 中評社北京7月25日電（實習記者 劉子涵）2024京台教育交流周·基礎教育專場“面向未來的基礎教育——數字化賦能教與學方式變革”活動於7月24日在京舉辦，北京市第五中學通州校區校長黃曉軍回答中評社記者提問時表示，希望未來能夠豐富兩岸教育交流的形式，開展研討、參觀、研課等活動，甚至可以加強線上的研討，讓兩岸教育交流更常態化、更具有時效性，讓經驗落到實處。



黃曉軍以《數字化賦能學校高質量發展》為做主題發言，分享了北京市第五中學在數字化教育上做出的實踐性努力。



中評社記者問及對未來教育進一步數字化的願景和展望、以及後續將如何推進與台灣的教育交流和合作，黃曉軍就此表示，希望借助智慧校園的建設，把所有數字化技術賦能整合在一起。正如活動中有專家所言，我們未來可能會打造一個生態，通過這種智慧教育生態的改變，讓每一個孩子在這個環境中能夠體會到智慧教育帶給他的賦能。



黃曉軍是第一次參加京台教育交流活動，但他依然被此次活動中台胞校長、老師們的教育情懷深深打動。他表示，希望未來能夠豐富兩岸教育交流的形式，開展研討、參觀、研課等活動，甚至可以加強線上的研討，讓兩岸教育交流更常態化、更具有時效性，讓經驗落到實處。

