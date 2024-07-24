商廈投影賽場英姿打氣　奧運五港變“地標”

圖：張家朗、何詩蓓、謝影雪及鄧俊文等在賽場上的英姿，借虛擬戶外投影技術，將在香港地標商廈上呈現。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／據大公報報導，2024巴黎奧運會即將揭開序幕，中國香港將派出35名健兒參賽。國泰航空近日大搞打氣宣傳活動，聯動五位奧運健將，包括“香港女飛魚”何詩蓓、“少年劍神”張家朗、“港乒一姐”杜凱琹、羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文，分別將他們賽場上的英姿在香港各地標商廈呈現，橫跨金鐘至鰂魚湧。



國泰航空的朋友告訴鄭晴，透過不同航拍角度，結合虛擬戶外投影技術，將五位運動員的奮鬥時刻呈現於繁華商業區，除了為運動員打氣助威，希望將運動員的永不放棄拚搏精神，分享予每一個同樣正在奮鬥的香港人。



開設首個“打氣航班”



另外，國泰特別開設首個“HKG─CDG打氣航班”，號召全城“集氣”，大家可於國泰手機應用程式，實時看到“打氣航班”的人數和座位表，並透過三款可愛應援方式，分別是“集氣”、“cheer”及“support”為運動員打氣；揀選座位後，你的打氣心意出現於航班座位上，完成登記手續即會獲發“打氣航班”登機證，再轉載至社交平台號召更多人“集氣”，更可以獲得別注版“國泰奧運電子卡”。