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雨過天晴　巨型多啦A夢再現
http://www.CRNTT.com   2024-07-24 18:09:09


圖：吹氣多啦A夢回歸，同各位粉絲見面。（圖源：大公報）
　　中評社北京7月24日電／據大公報報導，全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，昨日重新在尖沙咀展出，有市民表示，希望延長開放展覽。

　　12米漫畫家造型的多啦A夢，上星期受狂風雷暴影響，為防止展品倒下臨時收起，直至昨日重新充氣，再次屹立在星光大道，旁邊有繩索固定位置，隨即吸引不少人“打卡”。主辦單位表示，團隊將會密切留意天氣情況，適時作出不同安排。

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