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格美吹襲期間馬尼拉水浸 搜救人員助民眾撤離
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2024-07-24 16:50:17
中評社香港7月24日電／超強颱風格美目前集結在台北之東南。格美較早時吹襲菲律賓，加劇當地北部的季候風降雨，首都馬尼拉水浸，山區出現土石流，最少13人死亡，60萬人流離失所。大馬尼拉地區宣布進入災難狀態。
香港電台報導，在馬尼拉市，街道變成河流，民眾要涉水而行，使用小船及手推車移動。當局出動搜救人員到市區各地，協助低窪地區民眾撤離。
菲律賓多地停工停課，大批境內及國際航班取消。總統小馬可斯指示所有相關部門，迅速援助受風暴及季候風影響的人。
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