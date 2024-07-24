調查：近半過渡屋住戶憂重返㓥房

中評社北京7月24日電／據大公報報導，政府計劃規管㓥房，取締劣質㓥房方案料8月出爐。有調查顯示，近五成過渡屋住戶認為居住期完結後最大機會要搬回不適切居所。立法會議員林筱魯推算，以7平米或12平米作為㓥房最低面積，2024年至2029年的公營房屋供應將出現4至6萬夥短缺，認為需有序取締劣質㓥房，確保過渡性房屋和簡約公屋在短中期的穩定供應。



林筱魯委托社會政策研究在5至6月訪問了354名18歲或以上的過渡房屋住戶，發現整體滿意度達八成，但近五成受訪者表示最大機會搬回不適切居所。



林筱魯指出，要有序地取締不合標準㓥房，必須考慮居民實際住屋需要，應同時考慮改善的迫切程度及替選住房的供應情況，以決定標準的高低及推行時的緩急優次，不能讓受影響住戶頓失居所。認為應優先取締不合法規的㓥房，包括位於工廠大廈、天台屋或寮屋等僭建單位及床位。



此外，工聯會昨日就規管㓥房向“解決㓥房問題”工作組遞交方案，建議㓥房單位實用面積應不少於7平方米，在7至14平米之間的業主有法律責任，須向政府申報住戶的基本資料，包括住戶人數、是否有未成年人、長者或殘疾人士，以及是否正輪候公屋等；並建議制定12個月的臨時登記期，加18個月的適應期，在臨時登記期內登記為合規㓥房的業主可享“早鳥優惠”，如豁免收取首次登記費等。