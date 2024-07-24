施政咨詢／經民聯倡放寬投資移民門檻

中評社北京7月24日電／據大公報報導，經民聯昨日就新一份施政報告與行政長官李家超會面，提出共147項建議，涵蓋13個大範疇，包括推動創科和新型工業化、強化海空國際樞紐、跨境電商產業、銀發經濟等，著力推動“高質經濟”、“高質治理”。



在吸納人才來港投資置業方面，經民聯建議放寬3000萬元投資移民計劃門檻，由只容許金融資產及非住宅房地產，涵蓋至住宅物業投資，希望放寬購置第二套自住住宅的按揭成數，相信有助國際高端人才來港。被問到很多國家及地區已收緊相關安排，不再容許置業算作投資移民，部分原因是可能推高當地樓價，經民聯副主席林健鋒表示，香港應該做領導者而非跟隨者，又認為香港已推出很多方法吸引人才，應推出“更強嘅招數”去吸引人才。



經民聯又建議擴展“BUD專項基金一電商易”的適用範圍，由內地延伸至東盟等其他海外市場，並重推“遙距營商計劃”或設立“電子商貿支援計劃”，為有意設立電子商貿平台或運用數碼科技的企業提供資助，協助港商拓展大灣區跨境電商業務。



為刺激旅遊業發展，經民聯建議成立高層次旅遊產業發展委員會，制定新的《香港旅遊業發展藍圖》，針對性研究訪港旅客數據，建議加快航空公司新增“一帶一路”和所有自由行城市的直航航點。



此外，經民聯提出多項民生議題建議，包括調整過海隧道商業車輛收費；而長者津貼方面，經民聯副主席梁美芬表示，特區政府協助銀發族貢獻社會的同時，也要發展銀發消費，包括向長者發放特定津貼、設立“銀發創業基金”，為銀發市場創造商機，亦可推出“時間銀行”計劃，鼓勵退休人士透過做義工累積時數換取免費服務。