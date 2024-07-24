機械員投考機師　“港漂”圓飛行夢

圖：孫鈺明（右）和王子豪（左）不時到圖書館借閱書本，增進知識。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／據大公報報導，香港特區政府近年大力搶人才、留人才，有航空界企業解放思維，於去年首次向內地居民開放招聘，職位包括空中服務員和機師。“港漂”孫鈺明和王子豪皆是首年被取錄的見習機師，現時在澳洲阿德萊德的飛行訓練學校（Flight Training Adelaide，簡稱FTA）接受為期一年的訓練，預計將於今年年底或明年年初正式在國泰航班中投入服務。



孫鈺明表示，自己因近視無緣加入內地航空公司，而香港的航空公司對內地居民開放招聘，讓他實現飛行夢想。據悉，國泰全年接受兩地居民的機師應聘申請，招聘流程和標準則無分別。



香港疫後復常，惟人力資源嚴重短缺，據立法會去年的《數據透視》顯示，私營機構整體空缺由2021年3月約3.93萬個，接近倍增至2023年3月約7.78萬個，令職位空缺率升至2.8%的9年高位；其中，空運業2023年3月的空缺率最高，達13.3%。



在保障本地居民就業的同時，國泰航空於去年開始向內地居民開放多個招聘崗位，其中包括機師。在國泰北京辦事處任職機械員的孫鈺明表示，自去年獲悉國泰向內地居民開放機師職位後，即毫不猶豫提交申請，最終成功飲得“頭啖湯”，成為國泰第一批內地見習機師，預計下個月就能在FTA完成學業。



有近視不符內地投考標準



來自北京的孫鈺明，畢業於美國維吉尼亞理工大學電子工程及電腦工程學系。他表示，自己從小就對各種機械非常感興趣，“第一次見到大飛機，比如說B777或者A380這種大型飛機起飛的時候，我就感覺非常震撼，這麼大的一個家夥居然能飛上天，是非常了不起的一件事。”



孫鈺明從此對民航業產生興趣，之後通過參加天文社團、接觸航空攝影、觀看《空中浩劫》紀錄片、於大學時駕駛塞斯納小型飛機等，逐漸確立自己想成為一名機師的夢想。



然而，孫鈺明有近視，不符合內地投考飛行員的標準。當他知悉國泰招聘機械員，認為也是近距離接觸飛機的一個好機會，遂選擇先就業。沒料到的是，入職五年後國泰開始在內地招聘機師，雖然在現有崗位有晉升機會，孫鈺明仍決定跳出舒適圈投考機師。“很激動！也非常開心，居然能夠一次申請成功！”在知道自己被取錄、成為國泰首批內地機師後，孫鈺明感慨機遇難得，亦對未來充滿期待。

