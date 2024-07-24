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超強颱風影響 多班來往港台航班取消或延誤
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2024-07-24 16:56:01
中評社香港7月24日電／香港快運網頁顯示，今明兩日至少有8班來往香港至台北或高雄的航機取消，5班要延誤，已電郵及短訊通知所有受影響的旅客。如航班未有受影響，亦建議旅客於航班出發前3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。
香港電台報導，國泰航空方面，今明兩日至少取消6班返往香港至台北的航班，4班延誤；香港航空今日至少取消4班來往香港至台北的航班；大灣區航空及星宇航空來往香港及台北分別有兩班機取消。
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