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澳亞衛視破產 債權人60日內提清償債權要求
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2024-07-24 17:00:11
中評社香港7月24日電／曾在兩岸四地設有分站的澳亞衛視破產，澳門政府公報刊登了初級法院公告，在本月16日判決澳亞衛視處於破產狀態，債權人應在公告日起的60天內，提出清償債權要求。
香港電台報導，澳亞衛視是在澳門特區成立後於2001年6月開播的衛星電視廣播，其後業務迅速發展，在兩岸四地設有分站。 但到2018年底爆出台北分站出現債務及欠薪等勞資糾紛，其後兩年澳亞衛視在廣州、北京和台北分站陸續關閉，澳門亦出現欠薪情況。當年時任行政長官崔世安批准郵電局發出續牌15年，讓澳亞衛視經營至2033年。
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