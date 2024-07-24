夏寶龍：識變應變求變　借改革實現更好發展

圖：2024年7月23日上午，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／據大公報報導，2024年7月23日上午，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行。



夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出了系統部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。



中央全力支持香港發揮獨特優勢



夏寶龍對香港特區政府財經系統為推動經濟發展、維護金融穩定、促進民生改善等方面所作的努力和取得的成效給予充分肯定。他表示，中央堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。要以扎扎實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張“金字招牌”，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽、室務會成員向斌參加會見。