圖：多名政界人士表示，《決定》為香港指明了發展方向。香港應充分發揮市場化、法治化、國際化的優勢，為國家進一步全面深化改革作出貢獻。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／代表委員：《決定》提升金融航運貿易中心地位 落實三中全會精神 擦亮香港“金字招牌”

來源：大公報



《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日在北京會見財政司司長陳茂波一行時強調，香港要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。要以扎扎實實的工作貫徹落實三中全會精神，不斷擦亮香港的“金字招牌”，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



多名政界人士表示，《決定》中提及的高質量發展、新質生產力、堅持改革開放等內容都為香港指明了發展方向。香港一直是國家聯通世界的“超級聯繫人”，應充分發揮市場化、法治化、國際化的優勢，堅持多元化、多樣性的開放路線，在多個方面進一步助力國家高質量發展。全社會要深入領會三中全會精神，以扎實的工作態度不斷擦亮香港的“金字招牌”。



為港發展設下時間表路線圖



全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳表示，《決定》強調，要發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。香港實行“一國兩制”，不僅在社會制度方面是中西溝通連接的重要平台，而且保留普通法，投資、融資和商貿等範疇的法律和體制與世界主要經濟體接軌，深受國際商界及投資者的信任。香港應該充分發揮獨特優勢，更加積極主動助力國家全面開放，將聯通國際等優勢同內地市場廣闊、產業體系完整、科技實力較強等優勢結合起來，把香港打造成國家雙向開放的重要橋頭堡。



港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇表示，中央始終重視香港發展。《決定》中提及的高質量發展、新質生產力、堅持改革開放等內容都為香港指明了發展方向，而2035年要全面建成“高水平社會主義市場經濟體制”，至2029年完成《決定》提出之改革任務等，也是為香港發展設下的時間表、路線圖。正如夏寶龍主任所說，中央堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持香港充分發揮獨特地位與優勢。特區政府及社會各界要深入領會三中全會精神，以識變、應變、求變，以扎實的工作態度不斷擦亮香港的“金字招牌”。

