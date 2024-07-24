區議員：以港經驗助力內地自貿區升級

中評社北京7月24日電／據大公報報導，多名區議員表示，香港在國家改革開放中扮演著重要的角色，中央政府不斷增加惠港政策，加強內地與香港的交流合作，將進一步促進香港的繁榮穩定，加快香港走向由治及興的腳步。



推動“走出去”“引進來”



北區區議員、新界社團聯會理事長譚鎮國認為，香港在國家改革開放中扮演著重要的角色，在“一國兩制”下香港實行資本主義制度，是全球最自由、最具競爭力的經濟體，擁有法治化、國際化、市場化的營商環境，在全面深化改革和開放中，香港應更好發揮“超級聯繫人”的角色，為中國企業、中國品牌“走出去”提供便利，也助力國家將外企外資“引進來”，在加快形成新質生產力及創新驅動發展上有所作為。



葵青區區議員伍志華表示，香港作為外資進入內地的窗口，本港應不斷強化拓展國際投資，為內地企業“走出去”提供國際化的信息、融資、交易等服務，發揮國內國際體系“轉置”作用。另外，香港本地應該加強自己的視野觀，目光向上，深入學習聯通世界，接軌內地最快方法，有關在規則、規範、法律、標準等方面與國際接軌。內地實施自貿區升級戰略等，大力度推進更高水平開放型經濟新體制建設，香港的經驗和模式值得參考和借鑒，具有實踐性、實效性。



葵青區區議員盧婉婷指出，中央政府不斷增加惠港政策，加強內地與香港的交流合作，不僅有助於提升香港的經濟競爭力和地位，也將進一步促進繁榮穩定，加快香港走向由治及興的腳步。相信在國家的支持下，香港能夠抓緊這些機遇，應對挑戰，推動持續發展。